José Aníbal Rincón es el nuevo viceministro del MIDA

El presidente de la República, José Raúl Mulino designó a José Aníbal Rincón Stanziola como nuevo viceministro de Desarrollo Agropecuario.

Stanziola es ingeniero industrial formado en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y con postgrado de Especialización en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión, emitido por la misma casa de estudios superiores.

Además, posee una maestría en Administración de Negocios del INCAE Business School.

El ingeniero Stanziola se ha desempeñado como consultor para empresas de la industria agroalimentaria, y como docente ha impartido clases sobre emprendimiento y negocios.