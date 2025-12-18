Irene Orillac es electa como nueva presidenta de la CAPAC

La licenciada Irene Orillac de Simone fue electa como la nueva presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), para el período 2026, informaron del gremio.

Orillac de Simone se convierte así en la primera mujer en dirigir esta agrupación. Anteriormente, había formado parte de la directiva, en el cargo de tesorera.

En Asamblea General Ordinaria de Elecciones, que se realizó en la noche de ayer, también fueron elegidos el resto de los integrantes que liderarán la CAPAC, durante el próximo año.

Como primer vicepresidente fue electo el Dr. Gabriel Diez Montilla; segundo vicepresidente, el Ing. Demetrio Arosemena; como secretario, el Ing. Alexis Fletcher; tesorero, Juan Carlos Muñoz y fiscal el Ing. Carlos Fábrega.

Otros integrantes de la Junta Directiva 2026

Directores por clasificación

*Contratistas Generales y EspecializadosIng. Walter Medrano G.Ing. José OrillacIng. Martín SosaIng. Luis Fernando JovanéIng. Julio Salceda G.Ing. Tito De Morais SerraIng. José López

*Promotora e InmobiliariaIng. Francisco Cheng

*Banca, Seguro y AfianzamientoLic. Alexander Crisán

*Corredores de Bienes RaícesLicda. Tania Di Bello

*Fabricantes y ProveedoresIng. Paul Dávila

*Consultores y ProfesionalesArq. Juan A. Yinh