Severo Sousa, expresidente del CoNEP, aseguró que “sería bueno y que se coordine con los municipios de ambos lados porque no tiene sentido que se hagan incentivos fiscales, pero luego hay inconvenientes con los temas municipales”.

Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), dijo “la parte buena es que hay una iniciativa de una diputada preocupada porque los panameños tengamos una mejor calidad de vida y tratar en lo posible de acercar los puestos de trabajo a donde las personas hoy día viven, eso es positivo. Sin embargo, hay que ver varias cosas uno es que en el caso de la industria en donde las estructuras y las capacidades por economía de escala no es fácil de establecer una industria o no es un proceso rápido, pero en principio es una muy buena iniciativa a fin de que se pueda evaluar nuevas industrias en esa área”.

Elisa Suárez, expresidenta de la APEDE, señaló que “lo más importante sería rehacer o revisar un tipo de ley de polo de desarrollo (que existía hace unos años) que incentive que las empresas se establezcan en el oeste para que las personas no tengan que viajar a la ciudad. Si la ley busca ese tipo de incentivos hay que revisarla pero sería una iniciativa interesante”.

Omar Sugasti, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) Capítulo de Panamá Oeste, indicó que “de eso se trata, de que los ciudadanos de Panamá Oeste no tengan que viajar y someterse a todo el tranque si hay esas empresas acá”.

“La iniciativa es positiva y no solamente debería aplicar a la empresa privada, el gobierno debe también instalar algunos ministerios que no tienen sentido que estén en la ciudad y pueden funcionar en Panamá Oeste. Es bueno que no se concentre todo en la capital”.