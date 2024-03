Hoy, las sucursales de la Caja de Ahorro en Albrook Mall, Westland Mall, Metromall laborarán desde 11:00 a.m. a 2:00 p.m. En Los Andes, Costa Verde, Paseo Arraiján desde 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El resto de las sucursales de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El viernes 29 y sábado 30 de marzo estarán cerrados a nivel nacional. Las transferencias y pagos entre bancos locales (ACH) se procesarán según horario establecido por la Red de Sistema ACH Directo.