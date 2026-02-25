Grupo Los Pueblos realiza acto de primera palada del proyecto Bosco Di Santa María

Ayer se realizó el acto de la primera palada para la construcción del proyecto Bosco Di Santa María, un desarrollo residencial de alta calidad ubicado en la zona norte de Santa María, provincia de Panamá.

El proyecto, realizado por Grupo Los Pueblos (GPL), contará con cinco torres que albergarán aproximadamente 550 apartamentos, ofreciendo un estilo de vida exclusivo y cómodo.

Alfredo Alemán, CEO de Grupo Los Pueblos, indicó que “este es un proyecto muy singular, muy particular, un proyecto de vanguardia de estándares de clase mundial que compite no solamente en Panamá sino también a nivel regional. Ya estamos construyendo las primeras dos de las cinco torres. Este tendrá un bosque hermoso en el medio. Estamos muy orgullosos de poder aportar al crecimiento no solo de nuestra empresa sino también del país”.

Por su parte, Horacio Mendoza, director de mercadeo y desarrollo de negocios internacionales de la empresa inmobiliaria, detalló que el complejo contará con más de 40 amenidades, incluyendo una gran piscina, una cascada de tres metros de altura y un frondoso bosque, creando un entorno natural y relajante para sus residentes.

También comentó que la primera fase del proyecto está programada para culminar en 2030. Este proyecto es una excelente opción para aquellos que buscan un hogar en un entorno único y exclusivo.

Marianela Fonseca, gerente de ventas de GLP, dijo que “esto va a ser un espectáculo. Es un sueño, les recomiendo que lo vengan a conocer, lo lanzamos hace cuatro meses y ya estamos arrancando la construcción así que ha sido un éxito rotundo”.