Gerente general de la Cadena de Frío presentó su renuncia

La Junta Directiva de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. informó que aceptó la renuncia presentada por el señor José Pablo Ramos al cargo de Gerente General de la institución.

Se detalló que “en atención a lo establecido en la normativa vigente y con el propósito de garantizar la continuidad administrativa y operativa de la empresa, la Junta Directiva ha designado de manera interina a la Magíster Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldo como Gerente General Encargada, quien asumirá las funciones correspondientes hasta tanto se culmine el proceso formal de selección”.

De manera inmediata, se procederá a “realizar la convocatoria pública para la recepción de hojas de vida, a fin de evaluar a los aspirantes y conformar la terna que será remitida al señor Presidente de la República para la escogencia del próximo Gerente General. Posteriormente, dicha designación será enviada a la Asamblea Nacional para su ratificación y aprobación por el Pleno, tal como lo establece el procedimiento legal”.