Generar empleos es la prioridad

La prioridad del gobierno del presidente José Raúl Mulino debe estar enfocada en enderezar la economía y crear los empleos que el país necesita, así lo explicó Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

“Tenemos que enfocarnos en la generación de empleos permanentes dentro del sector privado. Esto es lo que va a dar una continuidad y una sostenibilidad a este crecimiento económico que esperamos se dé en los próximos años”, dijo Rosas.

Afirmó que ahí es cuando tenemos que hacer todo un trabajo conjunto, sector gobierno sector privado, para que las estrategias que se vayan a utilizar sean las que permitan ese fomento no sólo de generación de empleo también de atracción de inversión, tanto extranjera, como la local y que podamos dar esa tranquilidad al pueblo panameño. Que no sea el Estado el mayor empleador, sino que siga siendo el sector privado el generador de empleos. Ese es el primer punto”.

Rosas aseguró que para lograr este propósito el gobierno debe generar “confianza y esa confianza, ¿en qué se traduce? Seguridad jurídica y reglas claras”. Explicó que es necesario eliminar la burocracia y la discrecionalidad del funcionario y digitalizar procesos para que sean más fluidos.

El líder del CoNEP mencionó que otros temas que deben ser abordados con urgencia son: el agua para el consumo humano y para el Canal de Panamá; el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS; el tema fiscal relacionado a la finanzas del Estado y la situación con la mina de cobre.

Sobre la mina, Rosas indicó que “producto de la sentencia de la Corte Suprema definitivamente hay que cerrar la mina, sin embargo, esto no se puede hacer si no hay una apertura que permita el auto financiamiento del cierre eso es una parte. Por otro lado, si consideramos que tiene que haber un diálogo sobre el tema de si la actividad minera es parte del modelo económico, porque nosotros tenemos recursos naturales no solamente en Donoso, sino en distintas partes del país”.