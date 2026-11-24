Los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (EDECHI) que reciben el beneficio del Fondo Tarifario de Occidente (FTO) seguirán contando con un descuento en sus facturas de electricidad hasta el 30 de junio de 2027, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara extender la vigencia de este esquema.

Conforme al reporte oficial, la medida busca evitar que los consumidores beneficiados enfrenten aumentos en el costo de la electricidad respecto a las tarifas del primer semestre de 2015. El mecanismo se aplica mediante aportes del Estado que se trasladan a los usuarios como un crédito en sus facturas.

El beneficio alcanza a comunidades de la provincia de Bocas del Toro, entre ellas Almirante, Changuinola y Guabito, además de Las Tablas y áreas circunvecinas.

La vigencia del esquema estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la nueva resolución, el descuento se mantendrá durante los primeros seis meses de 2027.