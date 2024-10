Ensa inaugura nuevas instalaciones de su centro de atención al cliente en Los Andes

Con el compromiso de mantener la cercanía con la comunidad y ofrecer una atención al cliente de calidad, ENSA, la empresa líder en la distribución de energía en el Noreste de Panamá anuncia la reapertura de su restaurado centro de atención al cliente en Los Andes.

Estas nuevas instalaciones presentan un diseño moderno, acogedor y mejorado para el beneficio de los clientes.

El renovado centro, ubicado en el Centro Comercial Los Andes, corregimiento de Belisario Porras locales F6- F8 frente a Farmacias Arrocha; ahora cuenta con espacios modernos para autoconsulta, espacios acogedores y un equipo de profesionales altamente capacitados, listos para asistir en los procesos de pago de facturas, solicitud de nuevos servicios, acuerdos de pago y otras consultas relacionadas.

“Con los proyectos de renovación de nuestros centros de atención al cliente, estamos transformando la manera en que interactuamos con nuestras comunidades. La nueva instalación en Los Andes es una muestra de nuestro compromiso con brindar un servicio excepcional y una atención personalizada que redefine nuestros estándares de calidad” destacó Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo (e) de ENSA.

Este nuevo centro de atención se convertirá en el punto de encuentro ideal para más de 14,389 clientes de las comunidades de Samaria, Nuevo Veranillo, Don Bosco y otras zonas aledañas. Ubicado estratégicamente, ofrecerá un servicio personalizado y eficiente, con horarios extendidos que se adaptan a las necesidades de sus usuarios. De lunes a miércoles se atenderá de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., los jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Esta inauguración es un hito más en el plan de expansión y modernización de sus sucursales, iniciado en 2021, que reafirma el compromiso de brindar una experiencia de cliente excepcional.

ENSA instó a los residentes de Los Andes y áreas cercanas a visitar las nuevas instalaciones y disfrutar de un servicio al cliente renovado, con un equipo dedicado a responder en todas las necesidades relacionadas con el servicio eléctrico.