$!Eliminación de subsidios elevaría la pobreza, según economistas

Entre la eliminación, revisión y focalización se mantiene el debate sobre la entrega de los subsidios que otorga el gobierno a los hogares y población panameña, economistas aseguran que una cancelación abrupta de estas ayudas económicas elevarían los niveles de pobreza y desmejorarían las calidad de vida de muchas personas.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, indicó que “los subsidios son un paliativo para mejorar las condiciones económicas de algunos sectores, porque si usted le está dando, por ejemplo, el subsidio de los 120 a los 65 a una persona que no trabaja esa persona va a quedar sin recursos económicos. Pero por otro lado, si el gobierno si continúa con esos subsidios va a quedar sin recursos para atender las necesidades de otras personas como lo es la falta de agua potable, el tema de la basura, la restauración de las calles, las escuelas, en fin”.

El economista Luis Morán aseguró que “los subsidios no se pueden eliminar de la noche a la mañana, es la realidad. Pero si deben ser revisados (todos). Debemos focalizar o dirigir mejor las ayudas, a quienes lo necesitan, y tenemos que procurar que las mismas sean temporal, porque si no se crean dependencias en las personas y no se desarrollan las capacidades individuales, que es lo que nos está pasando actualmente”. Morán señaló que “si se eliminan los subsidios sin crear planes o programas de empleo, solo agravarían pobreza. Por ello, debemos trabajar en conjunto con el sector privado para ver las necesidades del mercado laboral e impulsar nuevas habilidades y mejores destrezas en los trabajadores”.

Felipe Argote, economista manifestó que “el subsidio a los pobre no se justifica, lo que necesita la gente es trabajo, no subsidio. Creo que ese dinero debe transferirse a inversión para que a gente tenga trabajo, se genere demanda y las empresas contraten más gente y la gente no necesite de ningún subsidio. Pero quitarlo así repentinamente ahora simplemente la pobreza sube a un 5%”.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Marcela Galindo, ha mencionado que “es importante hacer una revisión detallada de los subsidios, cómo se están dando y a quién se están dando para poder focalizar los subsidios a las personas que más los necesiten”. Temístocles Rosas, presidente de la APEDE ha indicado que “los subsidios tienen un efecto temporal para paliar una situación en especifica pero no pueden convertirse en apoyo permanente... No tengo la menor duda de que pueda haber descontento ante la eliminación o suspensión de algún tipo de subsidio, pero estamos esperando una estrategia conjunta Gobierno - sector privado, establecer mucha más actividad de promoción para la generación de empleo, cuando la gente tiene empleo esta situaciones son claramente mandadas a un segundo nivel”.