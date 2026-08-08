El MIDA distribuye semillas para crear 295 huertas agroecológicas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que inició la distribución de semillas para establecer 295 huertas agroecológicas familiares en las 12 regiones de trabajo de la institución.

Entre las semillas entregadas se encuentran arroz, maíz, frijol, tomate, pimentón, pepino, habichuela, zapallo y plátano, destinadas a productores y familias beneficiadas por el programa Familias Unidas.

Según el MIDA, las huertas buscan contribuir a la alimentación de las familias mediante técnicas agrícolas de bajo costo y amigables con el medio ambiente. El programa también contempla capacitaciones prácticas en agricultura orgánica y agroecológica a través de la metodología de Escuelas de Campo.

Como parte de esta iniciativa, la Dirección de Desarrollo Rural adquirió un motocultor de 15 HP y tres motoazadas, equipos que serán utilizados para preparar los terrenos donde se establecerán las huertas familiares.

La maquinaria también apoyará la adecuación de terrenos de siembra en centros educativos que forman parte del convenio entre el MIDA, la Caja de Ahorros y el Ministerio de Educación, con el propósito de contribuir a la producción de alimentos frescos para los comedores escolares.