El Canal de Panamá opera de forma “normal y segura” tras decisiones sobre terminales portuarias

El Canal de Panamá informó que, tras la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que regía la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo respecto a las terminales portuarias, las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura.

En un comunicado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dijo que mantienen comunicaciones con las entidades del gobierno central para garantizar la continuidad de las operaciones de los buques que arriben a las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

El Canal reafirmó su compromiso con la transparencia y el rigor técnico en su operación continua, y trabaja para minimizar cualquier impacto en las operaciones y garantizar la seguridad de la navegación.