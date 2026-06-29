El CAF y el Reino Unido apoyarán becas Chevening para estudios de sostenibilidad en Panamá, Colombia y Perú

Representantes del Gobierno del Reino Unido, de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y miembros de la comunidad Chevening anunciaron en Panamá una alianza que permitirá ampliar las oportunidades de formación para profesionales de Panamá, Colombia y Perú en áreas relacionadas con la sostenibilidad, la acción climática y la protección de la biodiversidad.

Se detalló que como parte del acuerdo el CAF respaldará el programa de becas Chevening para que profesionales de los tres países cursen maestrías en universidades del Reino Unido durante el año académico 2026-2027.

Las becas estarán orientadas a estudios sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, energías limpias, naturaleza y biodiversidad.

El anuncio se realizó durante la visita oficial a Panamá de Raymond Edward Harry, Lord Collins de Highbury, y del vicepresidente ejecutivo de CAF, Gianpiero Leoncini. El encuentro sirvió para destacar el alcance de la colaboración entre la entidad financiera y el programa de becas del Reino Unido.

El programa Chevening, creado en 1983, ha otorgado más de 60 mil becas a personas de más de 140 países y territorios.