El 7 de enero arranca la temporada nacional de ferias 2026

La temporada nacional de ferias dará inicio el próximo miércoles, 7 de enero, con la apertura de la Feria de las Flores y del Café, en su versión N.° 53, que se celebrará en Boquete, provincia de Chiriquí, informó la directora nacional de Ferias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Kalizol Caballero.

“Los invitamos a que nos acompañen, recordando que las ferias son el corazón que mueve la economía de los pueblos”, expresó Caballero, al tiempo que confirmó la realización de alrededor de 30 eventos feriales a nivel nacional, de los cuales 10 se desarrollan en Chiriquí.

En relación con la feria de Boquete, la jefa del MIDA en Boquete, Osiris Bocanegra, informó que los trabajos en el pabellón agrícola se encuentran bastante adelantados.

Este espacio albergará la exposición de hortalizas producidas en esta localidad, frutas y café de altura, en sus diversas presentaciones y procesos, así como stands informativos de instituciones públicas y direcciones nacionales del MIDA, dirigidos a los productores.

Bocanegra añadió que el MIDA también ha programado un encuentro de productores para el 15 de enero, así como una cosecha de hortalizas dirigida a niños de la comunidad, que se realizará el domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 p.m.

Mientras que el presidente del patronato, Tomás Ruiz, indicó que se proyecta la visita de más de 200 mil personas, quienes podrán disfrutar de 37 jardines temáticos con paradores fotográficos, así como de 14 nuevas especies de flores, entre ellas chabelitas, begonias, petunias, celosías, geranios y novios.

Ruiz destacó que este evento genera un impacto económico estimado en 20 millones de balboas para la economía nacional, además de la creación de unos 200 empleos directos. A esto se suman aproximadamente 2 mil empleos adicionales, generados por artesanos y empresas participantes.

Además de la feria de Boquete, en el mes de enero se realizará en Veraguas, la Feria Turística de Playa Pixvae, en Coiba, del jueves 15 al 17 de enero, la Feria de La Sandía en Calobre, del 23 al 25 de enero, y la Feria de Santa Fe, del 29 de enero al 2 de febrero.

También en enero se llevará a cabo la Feria de San Sebastián de Ocú en Herrera, desde el 21 al 25 de enero, la Feria de La Chorrera, en Panamá Oeste, del 21 de enero al 1 de febrero y la Feria de la Naranja, en Penonomé, Coclé, del 28 de enero al 1 de febrero.