Economía

DGI lamenta fallecimiento de trabajador en accidente y anuncia cierre temporal de oficinas

DGI lamenta fallecimiento de trabajador en accidente y anuncia cierre temporal de oficinas
DGI | Sede de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Redacción Web
15 de abril de 2026

La Dirección General de Ingresos (DGI) hizo público su pesar tras el fallecimiento de un trabajador de mantenimiento ocurrido la tarde del martes, 14 de abril, en el edificio P.H. Torre Mundial, ubicado en la avenida Balboa, donde operan sus oficinas principales.

Según informó la entidad, el incidente tuvo lugar dentro de las instalaciones del edificio. La DGI aclaró que la persona fallecida no formaba parte de su personal, sino que realizaba labores de mantenimiento en el inmueble.

Como consecuencia del hecho y debido a trabajos de reparación necesarios tras el accidente, la institución anunció que el edificio permanecerá cerrado al público este miércoles 15 de abril.

La DGI extendió sus condolencias a los familiares del trabajador fallecido y agradeció la comprensión de los contribuyentes ante las medidas adoptadas.

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