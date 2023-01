Denuncian exportaciones ilegales de minerales en Puerto Rincón

La ambientalista Raisa Banfield reveló que la fundación Panamá Sostenible recibió diversas denuncias sobre barcos que zarpan de Puerto Rincón con material proveniente de la zona de concesión de Minera Panamá en Donoso, Colón.

Banfield reveló a Metro Libre que los residentes “a falta de comunicación certera, tienen mucho miedo. Les llega una información de que la mina se cierra, por el otro lado ven este tipo de movimiento. Entonces han estado enviándonos fotografías de barcos que, en efecto, están llegando a puerto y que son barcos con material que sale de la zona de concesión”.

La ambientalista resaltó que “en este momento no hay un contrato legal de referencia sobre cómo están pagando a Panamá este oro que se extrae, lo que se tiene que pagar en impuestos, en regalías o en uso de recursos, etcétera, pero vemos que sigue la actividad”.

“Nos preguntamos si es que las autoridades no están haciendo lo que corresponde de velar, porque ese recurso de las tierras panameñas no salga del país hasta tanto no se logre los beneficios para Panamá”, agregó.

“Vemos que la mina hace exactamente lo que quiere y el gobierno está en una negociación eterna que no se le ve punto final y mientras tanto ellos operan”, dijo.

También explicó que le preocupa está situación porque “es como si Panamá estuviese indefensa. La mina ha llegado, se ha posicionado en territorio de los recursos e indistintamente de lo que diga el presidente, el gobierno y los negociadores, ellos están actuando como si nada de esto importara, incluso actuando al margen de la ley”.