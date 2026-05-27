Demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá afecta la inversión y al sector construcción

Después de perder dos procesos legales y de que se ordenara el archivo de los amparos contra la Zonificación de San Francisco, un grupo de personas presentó una demanda para que se declare nulo el Acuerdo Municipal mediante el cual se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá de 2021. Esto significaría millones en pérdidas, la paralización del sector de la construcción y un atentado contra la seguridad jurídica que afectaría la imagen del país como destino de inversión internacional, aseguró en un comunicado la Alcaldía de Panamá.

El alcalde Mayer Mizrachi reaccionó a la demanda y señaló que “hay gente a la que le gusta ver al país hundirse y fracasar, que le dice no a todo y sí a nada, que no aporta y solo quita. Quieren tumbar toda la industria de la construcción en la ciudad, donde se concentra la mayoría de los proyectos del país”.

La demanda presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia significa que, de ser admitida, “nadie podrá construir en la ciudad, ni remodelar su casa, ni un quiosco. Si compraste un terreno, vas a tener que parar lo que estabas haciendo, y lo que proyectabas hacer no lo podrás realizar porque no habrá PLOT que rija esa construcción”, destacó Mizrachi.

El alcalde adelantó que sostiene reuniones con el Gobierno Nacional y gremios de la construcción para evaluar la situación.

El PLOT entró en vigencia en abril de 2021, sustituyendo normas que provenían del régimen de la Ley 9 de 1973 y los planes parciales del Miviot.