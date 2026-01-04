Copa Airlines reanudará vuelos a Maracaibo a partir de este lunes, 5 de enero

Copa Airlines anunció la reactivación de sus operaciones aéreas hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita.

De acuerdo con un comunicado oficial de la aerolínea, los vuelos se reiniciarán a partir del lunes, 5 de enero de 2026, lo que permitirá restablecer la conectividad aérea entre Maracaibo y la red de destinos de Copa Airlines.

“La aerolínea informa que, debido a la apertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reinicia sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela”, informó Copa.

Asimismo, la empresa detalló que los pasajeros que resultaron afectados por cancelaciones previas contarán con facilidades para modificar sus itinerarios sin incurrir en costos adicionales. “Para aquellos pasajeros con boletos emitidos hacia y desde la ciudad de Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones, Copa Airlines ofrece cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales”, detalla el reporte.

La aerolínea también exhortó a los usuarios con vuelos programados hacia o desde Venezuela a mantenerse atentos a la información oficial. “Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela, a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, concluye la aerolínea.