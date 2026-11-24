El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de hasta B/.5,028,933 para el Ministerio de la Presidencia, destinado a reforzar el Programa de Asistencia Social durante la vigencia fiscal 2026.

Según la información oficial emitida este 24 de noviembre, los recursos permitirán dar continuidad a las respuestas surgidas de consultas públicas y atender solicitudes de personas con discapacidad, pacientes que requieren tratamientos médicos y comunidades sin acceso a agua potable, entre otras necesidades básicas.

Se detalló que el financiamiento provendrá de los ingresos recaudados por concepto de Servicios Migratorios. La solicitud recibió la viabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y el informe favorable de la Contraloría General de la República