Conep pide a los candidatos propuestas claras y concretas

El presidente de Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP), Temístocles Rosas, se refirió a la importancia de que los candidatos presidenciales establezcan de forma clara cómo ejecutarán sus propuestas en temas trascendentales como la minería en Panamá y la generación de empleo.

Durante el Foro Económico 2024 Propuestas vs Realidades, organizado hoy por el CoNEP, Rosas manifestó: “lo que queremos escuchar es cómo van a hacer el plan de cierre [de la mina en Donoso]. Hemos escuchado muy bien las indicaciones que se han dado desde el Ministerio de Comercio, pero creo que tenemos que tener claro cuál es la ruta. El tema de la sentencia de la Corte (Suprema de Justicia) definitivamente hay que cumplirla, pero eso no significa que la minería como parte del modelo económico no debe ser estudiada y queremos escuchar que piensan con relación a la minería como parte del modelo económico”.

En el evento, donde los equipos económicos de los candidatos presidenciales presentaron la vía para atender y responder a diversos temas de interés nacional, como CSS la ruta para enfrentar la crisis financiera del IVM, agua, Canal de Panamá, crisis fiscal, deuda pública, subsidio, generación de empleo, alta informalidad, incremento de contratación en entidades del Estado, entre otros, el empresario enfatizó la necesidad de darle seguridad jurídica a las empresas para lograr una mayor generación de empleo y disminuir la informalidad.

“Lo primero es saber cómo van a empezar en trabajar conjuntamente con el sector laboral, el sector empleador y el propio gobierno para tener condiciones, primero de seguridad jurídica para que las inversiones lleguen”.

Agregó, “creo que tenemos que estimular la inversión privada. Es el sector privado el generador de los puestos de trabajo y definitivamente necesitamos saber qué piensan para ir estimulando la inversión, la confianza, la seguridad; para que podamos invertir y podamos seguir generando puestos de trabajo y revertir la tendencia de la informalidad que hoy en márgenes muy importante y queremos que vaya a trabajar en empleos formales”.

El foro se dividió en dos bloques: gestión pública, mercado laboral, inversión extranjera directa y agua, todos divididos en diversos paneles desarrollados por un selecto grupo del equipo económico de los candidatos presidenciales, quienes expusieron sobre acciones concretas, logros, desafíos y próximos pasos para avanzar en los distintos sectores productivos del país. Además, contamos con la presencia de autoridades, representantes de organismos de cooperación internacional y medios de comunicación.