$!Compradores denuncian irregularidades en venta de chances y billetes de lotería

La comercialización de chances y billetes “casados” o con “One Two” y la venta de billetes a B/.1.25 se ha vuelto una práctica recurrente entre los vendedores de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), un hecho que afecta a los clientes y los ingresos del Estado, denunciaron los compradores.

Los consumidores también dijeron que esta actividad es utilizada por ciertos comercios, particularmente asiáticos, para generar ingresos y evadir impuestos.

El economista, Raúl Moreina opinó que “los compradores no se van a adquirir lotería clandestina solo porque sí”. Moreira cuestionó “cuándo se va a hacer un Proyecto de Ley para castigar a los billeteros que han normalizado vender los billetes a B/.1.25, los chances y billetes casados o con one two”.

En tal sentido, Fernando González, secretario de fiscalización del Sindicato de Billeteros, confirmó el aumento de la venta clandestina y consideró que es consecuencia de las acciones de algunos billeteros. Gonzáles dijo que “cada vez más son los comercios que se dedican a esta actividad y como ven que no existe ningún tipo de pena, lo ven como algo normal”. Señaló que “los compradores defienden la venta clandestina porque se quejan de las irregularidades que cometen muchos billeteros en la venta, en cuanto al one two, el casado y el sobre precio”.

González pidió “mejorar el sistema de pagos” ya que “los clientes se quejan que es un problema cambiar un premio”. El billetero explicó que el porcentaje de devolución es alto. “El porcentaje de devolución a nivel nacional ronda el 38%”, afirmó. Mientras que, para el 2019 era del 10%.

Por su parte, Dalila Pitty secretaria del Sindicato de Billeteros y Vendedores de Lotería de Chiriquí, dijo que “lamentablemente la lotería se ha visto afectada no solo por lo clandestino sino por la situación política”.