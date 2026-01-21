Comisión de Comercio da curso a iniciativas orientadas al desarrollo económico y turístico

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, presidida por el diputado Ernesto Cedeño, aprobó y analizó diversas iniciativas legislativas orientadas al fortalecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo turístico de la República de Panamá.

Aprobó en primer debate el proyecto de ley 453, que regula la industria de exportación de reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos. Esta iniciativa establece disposiciones para la recolección, almacenamiento, tratamiento, comercialización y exportación responsable de estos materiales, promoviendo la economía circular, la gestión ambiental sostenible y la prevención del tráfico ilícito de metales.

Además, define su ámbito de aplicación para personas naturales y jurídicas, y designa al Ministerio de Ambiente como autoridad rectora, en coordinación con otras entidades competentes del Estado.

Tambien, pasó a segundo debate el proyecto de ley 385, que establece el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo”. La propuesta legislativa tiene como objetivo impulsar un desarrollo turístico integral, descentralizado y sostenible, mediante la valorización del patrimonio histórico, cultural y natural, el fortalecimiento de la identidad nacional, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

El proyecto contempla la estructuración de una oferta turística diversificada, la profesionalización del capital humano, la participación comunitaria y la protección del patrimonio, como ejes estratégicos para la consolidación de destinos turísticos emergentes en el país.

Durante la sesión, se prohijaron anteproyectos de ley; el que establece la Ley Marco Integral de Tecnologías Financieras (Fintech) en Panamá; el que crea el Registro Privado y Único de Registro de Cuentas y Tenencias de Activos Financieros (RPUR-Activos) de la República de Panamá; y el que propone la creación de la Ventanilla Única de Recaudación Pública para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y las Sociedades de Emprendimiento, como un mecanismo tecnológico voluntario de pago interinstitucional.