$!Colegios privados: 70% mantendrá anualidad, 30% aplicaría aumentos

Entre un 68% y 70% de los colegios particulares mantendrá el mismo costo de anualidad cobrado en 2026 para el año lectivo 2027, o incluso han ofrecido rebajas; mientras que un 30% podría aplicar aumentos, según datos recabados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de un muestreo de 277 escuelas.

En cuanto a los costos sin variación en concepto de anualidad, el 70.37% son centros de enseñanza Pre-escolar (Kinder), el 68.52% de Primaria, el 69.23% de Pre Media y el 68.09% de Media.

Entre el 69% y 72% de los centros de enseñanza de la muestra (dependiendo del segmento analizado) no presentaron incrementos en sus costos de inscripción, para el próximo año.

Javier Lombardo, coordinador Nacional de la Unión Nacional de Padres y Asociaciones de Padres de los Centros Educativos Particulares de Panamá (UNADEPA), dijo que “para que un colegio pueda aumentar tuvo que haber pasado por un procedimiento establecido en un decreto que es el 601 del 2015”. Lombardo aseguró que cualquier ajuste que hagan los colegios en estos momentos demuestra “falta de empatía”, ya que hay una situación económica complicada.

”Hay una escasez de trabajo, hay mucho trabajo informal, los precios de los combustibles están por lo alto, claramente hay una falta de empatía de estos colegios”, dijo Lombardo.

Afirmó que muchos padres mantienen a sus hijos en estos colegios ante la falta de colegios públicos en el lugar donde residen o la dificultad para conseguir un cupo, por lo que hizo un llamado al Ministerio de Educación.