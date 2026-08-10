Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí lideran el cultivo y producción de la albahaca

La producción de albahaca se concentra en la provincia de Coclé, seguido de Panamá Oeste y Chiriquí, así lo explicaron comerciantes y agricultores de este rubro.

Esta hierba aromática, utilizada en distintas comidas y valorada por sus propiedades medicinales, registra una alta demanda durante los meses de enero a marzo, explicaron productores.

Por su parte, la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que este rubro “no cuenta con estadísticas formales de producción, ya que registra pocos productores y una reducida área de cobertura”.

Katherine Patiño, representante de Mi Albahaca Panamá, ubicada en Merca Panamá, explicó que “la mayor producción de este rubro se registra entre enero y marzo”. Además destacó que “las principales zonas productoras de albahaca son El Valle de Antón, en Coclé, y La Laguna de San Carlos, en Panamá Oeste”.

Patiño detalló que “entre las variedades de albahaca se encuentran la genovesa, la morada y la comestible”.

En cuanto a los precios, Patiño dijo que “el mazo de albahaca se comercializa entre los B/.0.75 y B/.1.00”.

Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que este es un rubro que se produce en su provincia, “pero muy poco; la mayor producción está en El Valle de Antón, en Coclé”.

En tanto, Avelino Cortez, dijo que “las personas utilizan la albahaca principalmente para preparar comidas, darle sabor a los alimentos y también como una planta medicinal para aliviar molestias como dolores estomacales, gases, resfriados y síntomas leves de tos”.