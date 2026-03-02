Cobre Panamá capacita a más de setenta emprendedores en la comarca Ngäbe Bugle

Más de 70 emprendedores de la comunidad de El Bale, Comarca Ngäbe Bugle, participaron en el programa Cobre Emprende, una iniciativa de la empresa Cobre Panamá que busca impulsar el desarrollo económico en las comunidades cercanas a la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

“Esta incorporación marca un paso significativo hacia un desarrollo más inclusivo y con mayor presencia en territorios comarcales”, resaltó la empresa.

Al finalizar el programa y obtener su certificación, 60 emprendedores serán elegidos para participar en un programa de televisión que pronto se transmitirá a nivel nacional, donde podrán mostrar el crecimiento de sus negocios y competir por un capital semilla de hasta $5,000 dólares para impulsar sus proyectos.

Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, indicó que “el crecimiento de Cobre Emprende demuestra que cuando se brindan herramientas concretas y acompañamiento constante, las ideas pueden convertirse en negocios sostenibles. La llegada a la comarca reafirma que el desarrollo debe ser inclusivo y llegar a todos”.