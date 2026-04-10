Chapman: Presentarán leyes para flexibilizar presupuesto del Estado

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aseguró el gobierno no pretende eliminar subsidios en momentos en donde existe una presión inflacionaria debido al aumento en los precios del combustible; además la situación exige mayor flexibilidad en el Presupuesto General del Estado para enfrentar imprevistos.

“Nos agarra en una situación no planificada en el cual una situación de un conflicto en Oriente Medio, ha en alguna medida, creado una enorme volatilidad en los mercados que era casi imposible de prever así que en este momento no tenemos las condiciones adecuadas para ir eliminando subsidios, por razones obvias porque tenemos una presión inflacionaria producto del incremento de los combustibles”, explicó Chapman.

El ministro señaló que, aunque la parte presupuestaria no depende directamente del conflicto, sí obliga a repensar la estructura del gasto. “Momentos difíciles como lo está viviendo la economía global hace más importante que los panameños le prestemos la debida atención y tengamos la capacidad de reflexión para traer al Presupuesto General de la Nación mayor flexibilidad precisamente para hacerle frente a situaciones imprevistas como esta”.

Chapman adelantó que el MEF trabaja en ajustes legales para dotar al presupuesto de esa flexibilidad. “Se presentarán leyes lo antes posible. Estamos trabajando en los borradores, están muy adelantados, así que yo espero prontamente lo tengamos”.

Una flexibilización del presupuesto implicaría aplicar mayores márgenes para mover partidas, establecer fondos de contingencia más robustos y hacer cambios en reglas fiscales.

Sobre el impacto en el crecimiento, indicó que el efecto directo sobre Panamá sería limitado este año por el tamaño de la economía. “En el caso del país hay una ventaja de ser pequeño, en el sentido que Panamá representa un porcentaje bien pequeño de la economía global, mi estimación es que este año, de afectarnos, sería muy poco”, dijo Chapman.

No obstante, alertó sobre riesgos externos. “Sí hay amenazas de que haya una desaceleración del crecimiento de la economía global, mi preocupación sería si eso se traslada al comercio global o si genera una situación inflacionaria a nivel global que pueda tener un impacto en el costo del dinero. Un aumento de intereses a nivel global que tiende entonces a contraer la actividad económica”, concluyó el ministro.