Centro Bancario Internacional registra crecimiento sostenido y solidez financiera

El Centro Bancario Internacional reafirmó su solidez al cierre del primer trimestre de 2026, con una posición financiera robusta respaldada por colchones prudenciales adecuados y calidad de activos estable, según el Informe de Actividad Bancaria divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 30 de abril de 2026.

Los depósitos del CBI sumaron USD 118,521.6 millones, con un incremento interanual de 6.59%, impulsado por un alza de 2.40% en depósitos internos y de 13.03% en externos.

Los depósitos de particulares alcanzaron USD 93,910.6 millones y representan 79.2% del total, explicando 95.6% del aumento del fondeo y evidenciando una base de captación granular y diversificada.

La cartera de crédito neta creció 3.9% frente al mismo período de 2025, llegando a USD 101,414.5 millones, USD 3,767.7 millones más que el año anterior.

Los activos netos totalizaron USD 164,208.5 millones, un alza de 4.50% o USD 7,078.7 millones adicionales respecto a los USD 157,129.8 millones reportados en 2025.

Los bancos del CBI mantienen indicadores de solidez estables, con un índice de liquidez de 55.51% y un índice de solvencia de 16.27%, ambos por encima de los mínimos regulatorios de 30% y 8% respectivamente.

La SBP indicó que continuará aplicando una supervisión enfocada en preservar la solidez financiera, promoviendo buenas prácticas en gestión de riesgos, calidad de cartera, suficiencia de capital y eficiencia operativa.