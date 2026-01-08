Cemento Bayano designa a Luis Miguel Martin como nuevo Gerente General

Este jueves, 8 de enero, Cemento Bayano anunció la designación de Luis Miguel Martin como nuevo Gerente General. Con más de 15 años de experiencia en la industria del cemento y la construcción, Luis Miguel aporta una sólida trayectoria y visión estratégica para impulsar la industria y la construcción en Panamá, resaltaron en un comunicado de la empresa.

Ingeniero civil con un MBA en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Luis Miguel inició su carrera en la industria en Cemex, donde consolidó una experiencia que ha marcado la evolución del sector en Panamá. Ha liderado áreas estratégicas como infraestructura y vivienda, comercial y el negocio de concreto.

En su trayectoria, destaca responsabilidades en planificación estratégica para las operaciones de Nicaragua, Puerto Rico y Panamá, que impulsaron avances significativos en eficiencia operativa y rentabilidad, así como estrategias orientadas a adaptarse a las tendencias del mercado y a responder a las necesidades cambiantes de los clientes.

El nuevo gerente manifestó que, “es un honor asumir la dirección de Cemento Bayano, una empresa con una sólida trayectoria en el mercado y un equipo altamente capaz. Agradezco la confianza que se me ha brindado y asumo el compromiso de trabajar de manera cercana con nuestros clientes, aliados, colaboradores y comunidades, impulsando la innovación y asegurando la excelencia en todo lo que hacemos para contribuir al desarrollo de Panamá”.

Por su parte, Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella dijo que, “nos llena de orgullo que un panameño asuma la dirección de Cemento Bayano. Luis Miguel es un líder con amplia capacidad para la toma de decisiones estratégicas, de compromiso con la excelencia y habilidades para gestionar el cambio. Estas cualidades nos brindan la confianza de que su gestión será clave para alcanzar nuestros objetivos y seguir construyendo soluciones que generen valor para nuestros clientes y para Panamá”.