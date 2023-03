Carne bovina y de cerdo de EEUU entrarán a cero arancel en 2026

Para el año 2026, la carne bovina, la de cerdo y la leche proveniente de los Estados Unidos ingresarán al país a cero arancel, mientras que el arroz lo hará en el 2031, según lo establecido en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los Estados Unidos.

El calendario de desgravación arancelaria para estos rubros ya se encuentra en su etapa final. Actualmente, la carne bovina deshuesada entra al país a un arancel del 7.5%, y en el 2024 pagará un impuesto de 5.0%; en 2025 será del 2.5% y en 2026 a 0.0%.

El TPC entró en vigencia en el 2012, para ese año este rubro ingresaba al país pagando un arancel del 25.0%, sin embargo desde el 2017 a la fecha esa tasa se ha ido reduciendo.

En el caso de la carne de cerdo, el arancel es de 23.3%, el próximo año será de 15.5%, en el 2025 un 7.7% y en 2026 a 0.0%. Durante los primeros años de entrada en vigencia del tratado, este rubro se importaba a un arancel del 70.0%.

La leche fluida proveniente de los Estados Unidos pasó de ingresar a 60.0% en 2012, a una tasa de 25.7% este año. En 2024 ingresará a un 17.1%, en 2025 a 8.6% y en 2026 a 0.0%.

La leche en polvo entra al país a un 25.0% de arancel, el próximo año lo hará a un 18.8%, en 2025 a un 12.5%, en 2026 a un 6.3% y en 2027 a 0.0%.

De todos los productos sensitivos, el arroz estadounidense es el que más tiempo tomará para ingresar a cero arancel. Según se detalla en el tratado, el grano llegó a ser importado a Panamá a un 90.0% de arancel. Sin embargo, desde 2022 esta tasa comenzó a disminuir. Este año se importa a un 72.0%, el próximo lo hará a un 63.0%, en 2025 a un 54.0%, en 2026 a un 45.0%, en 2027 a 36.0%, en 2028 a un 27.0%, en 2029 a 18.0%, en 2030 a 9.0% y en 2031 a 0.0%.

Juan Guevara, de la Asociación De Porcicultores Unidos De Panamá (APUP) indicó que en el caso de los rubros sensitivos “los productores panameños no están en capacidad de competir con las importaciones de Estados Unidos, no porque seamos ineficientes, sino porque Panamá no cumplió con la agenda complementaria para generar en la producción panameña la eficiencia necesaria para tales efectos”. Añadió que “no se han hecho las inversiones en cuanto a infraestructura para exportar y para que los productores pequeños y medianos que son el 90%, tengan los parámetros productivos necesarios para ser competitivos”.