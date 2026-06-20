CAMCHI culmina misión comercial en Costa Rica y refuerza atracción de inversiones al occidente panameño

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) anunció el cierre exitoso de su Primera Misión Internacional 2026 en Costa Rica, desarrollada durante dos días de intensa agenda estratégica orientada a fortalecer la atracción de inversiones y consolidar nuevas alianzas comerciales en beneficio del occidente panameño.

Durante la misión, la delegación panameña estuvo conformada por socios de la organización y empresarios de sectores clave como turismo, bienes raíces, tecnología y desarrollo comercial. A este grupo se sumó la participación de la Feria Internacional de David, lo que permitió reforzar la proyección institucional de la región chiricana en el ámbito internacional.

La agenda inició en Pérez Zeledón, donde se sostuvo un acercamiento con la Cámara de Comercio de la Región Brunca, con el objetivo de establecer bases para una cooperación comercial más estrecha en la zona fronteriza entre ambos países.

Posteriormente, en Escazú, San José, se realizó una presentación en las instalaciones de Prival Bank, en la que se expusieron proyectos de inversión del occidente panameño y se destacaron las oportunidades que ofrecerá la próxima Rueda de Negocios de CAMCHI.

En esta actividad participaron la presidenta de CAMCHI, Mavis Polo Cheva, junto al vicepresidente de la organización y director de la Rueda de Negocios, Francisco Serracín, quienes resaltaron el papel de esta plataforma como un eje clave para la conexión entre inversionistas y empresas de la región.

Asimismo, la jornada contó con la presencia del embajador de Panamá en Costa Rica y de un grupo de inversionistas costarricenses interesados en el mercado panameño, quienes aprovecharon los espacios de networking para explorar nuevas oportunidades comerciales.

Como parte del intercambio de experiencias, la delegación realizó una visita técnica a la empresa Gallito, donde conocieron de primera mano sus procesos de producción, estándares de calidad e innovación industrial.

Finalmente, la misión concluyó con una reunión de coordinación con la Cámara Binacional de Comercio Costa Rica–Panamá y representantes del cuerpo diplomático panameño, reafirmando el respaldo institucional a las iniciativas empresariales que buscan expandir su alcance en la región.