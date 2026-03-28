Caja de Ahorros recibe Premio Plata por innovación digital

La Caja de Ahorros recibió el Premio Plata otorgado por Fintech Americas en reconocimiento a su nueva Plataforma de Productos Digitales, una solución web diseñada para ofrecer servicios financieros de forma completamente digital y adaptarse a las necesidades de los clientes.

El reconocimiento fue entregado durante un evento realizado en Miami, al que asistieron el gerente general de la entidad, Andrés Farrugia, y el gerente directivo de Innovación y Transformación, Aldo Ríos. La institución fue seleccionada entre más de 150 entidades financieras de América Latina y figura entre las 10 organizaciones de Panamá reconocidas en esta edición, bajo auditoría de la firma Deloitte.

De acuerdo con la entidad bancaria, la plataforma permite integrar de forma progresiva distintos productos financieros mediante procesos completamente digitales. Actualmente facilita la apertura de cuentas de manera remota y segura, lo que reduce tiempos de atención y elimina la necesidad de trámites presenciales.

La institución adelantó que en fases futuras se incorporarán servicios como préstamos con mayor agilidad, contratación de seguros y otros productos financieros a través de la misma plataforma, con acceso mediante seguridad biométrica para reforzar la confiabilidad y la experiencia del usuario.

Con este reconocimiento, Caja de Ahorros destaca su apuesta por la innovación y por el desarrollo de herramientas tecnológicas que buscan hacer más accesibles, ágiles y seguras las gestiones financieras de sus clientes.