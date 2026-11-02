Brusca caída del petróleo por posible reanudación de negociaciones en Oriente Medio

Los precios del petróleo cayeron bruscamente este lunes por las nuevas expectativas de los inversores por una posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero —que comienza hoy a utilizarse como contrato de referencia— cayó un 7,64% a 104,77 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, descendió un 7,36% hasta los 96,46 dólares.

Las posturas entre Estados Unidos e Irán están muy alejadas, pero, según Teherán, se están manteniendo consultas "intensas" para evitar que se reanuden las hostilidades.

La república islámica ha ratificado su disposición a reabrir el estrecho estratégico de Ormuz —epicentro del conflicto— en un plazo de dos días, en lugar de los siete previstos inicialmente, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

"Estamos presenciando un giro brusco en la sensación del mercado", comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

"Hemos pasado de prepararnos para una gran ofensiva tras las elecciones legislativas estadounidenses a contemplar la posibilidad de un avance diplomático", agregó.

Según un artículo publicado el domingo por el medio Axios, durante una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump habría expresado su deseo de permitir que las negociaciones sigan su curso, en lugar de atacar a Irán inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato de este martes.

No obstante, "las señales diplomáticas podrían ser de carácter táctico" precisamente por la proximidad de esos cómicos, señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

"La guerra es impopular en Estados Unidos, sobre todo debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, ya Trump le interesa políticamente sugerir que es posible el fin del conflicto", añadió.

El analista recordó que Axios ya había difundido información que apuntaban a inminentes avances diplomáticos que no se tradujeron en acuerdos concretos.

Paralelamente, "el tráfico marítimo en la región sigue bajo la amenaza de Irán y de los hutíes yemeníes afines a Teherán", dijo David Morrison, analista de la firma de corretaje Trade Nation.

Lo”La guerra es impopular en Estados Unidos, sobre todo debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, ya Trump le interesa políticamente sugerir que es posible el fin del conflicto”, añadió.Hemos pasado de prepararnos para una gran ofensiva tras las elecciones legislativas estadounidenses a contemplar la posibilidad de un avance diplomático”, agregó. hutíes afirmaron el lunes haber atacado el aeropuerto saudí de Dammam, mientras el Ministerio de Salud hutí indicó que siete civiles resultaron heridos en bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita contra el puerto de Hodeida y una com”Estamos presenciando un giro brusco en la sensación del mercado”, comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.añía petrolera.