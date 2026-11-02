Billetera digital Punch proyecta canalizar más de B/.2,600 millones en ayudas sociales del Gobierno

El Gobierno informó que ampliará el uso de la billetera digital Punch para distribuir ayudas sociales y financiar reparaciones relacionadas con el terremoto del 9 de octubre, luego de que la plataforma beneficiará a 709 mil estudiantes con el pago de las becas Pase-U en sus primeros tres meses de funcionamiento.

Durante el Consejo de Gabinete de este lunes, la entidad bancaria presentó un informe sobre los avances de esta herramienta, que en sus primeros tres meses de implementación ha permitido entregar más de 414 mil tarjetas MasterCard y activar más de 424 mil billeteras digitales en teléfonos celulares.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que los beneficiarios de otros programas sociales, como Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Ángel Guardián, también podrán acceder a Punch sin costo.

A través de una alianza con Más Móvil Panamá, los usuarios pueden consultar el saldo de sus billeteras digitales incluso cuando no cuentan con acceso a datos móviles.

La meta del Gobierno es canalizar mediante esta plataforma la totalidad de las ayudas sociales, que superan los B/.2,600 millones anuales, según lo expuesto durante el Gabinete.

Además de facilitar los pagos, Punch busca ampliar el acceso a servicios financieros para personas de escasos recursos y garantizar la trazabilidad de los fondos públicos destinados a asistencia social.

La herramienta también contempla restricciones de uso. Las tarjetas no podrán utilizarse para pagar en bares, salones de belleza ni en otros establecimientos determinados por el Ifarhu.

Asimismo, durante el Consejo de Gabinete se autorizó el uso de Punch para realizar pagos por reparaciones y adquisición de materiales vinculados a la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 9 de octubre.