BDA cumple 53 años enfocado en su transformación y financiamiento a pequeños productores

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) conmemora 53 años de fundación con una estrategia enfocada en su transformación institucional y el fortalecimiento del financiamiento dirigido a micro y pequeños productores, como parte del proceso que encamina a la entidad hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA).

La entidad, creada mediante la Ley No. 13 del 25 de enero de 1973, avanza en la optimización de sus recursos, la modernización de sus puntos de atención y la implementación de un nuevo modelo de crédito que contempla acompañamiento especializado, capacitación, transferencia tecnológica y herramientas orientadas a mejorar la productividad del sector agropecuario.

Este proceso de reestructuración se desarrolla bajo las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino, y forma parte del plan de modernización institucional del Gobierno Nacional, con el objetivo de consolidar un modelo de inversión más eficiente y sostenible para el desarrollo del campo panameño.

De cara a 2026, el BDA proyecta un escenario favorable para los micro y pequeños productores, sustentado en una estimación presupuestaria superior a los 45 millones de balboas, que permitirá ampliar en un 20% la cobertura de comunidades beneficiadas a nivel nacional y reforzar los rubros de mayor demanda del sector.

Según cifras de la Gerencia de Crédito, los préstamos aprobados entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 superaron los 46 millones de balboas. La actividad pecuaria concentró el mayor porcentaje de financiamiento, con un 49% equivalente a más de 16 millones de balboas, seguida por la actividad agrícola con un 27%, que representó más de 9 millones de balboas. El 24% restante correspondió a otras actividades productivas.

En materia de recuperación de cartera, la entidad reportó resultados positivos durante 2025, con 37.4 millones de balboas recuperados en capital, lo que representa un 112.12%, además de 3.5 millones de balboas en intereses.

Como parte del proceso de reestructuración hacia el IFA, el BDA también registró ahorros en gastos operativos por 4.8 millones de balboas durante 2025, recursos que serán destinados a fortalecer el apoyo financiero al sector agropecuario.