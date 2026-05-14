Bank of América destaca solidez de la economía panameña y ve señales positivas para 2026

La economía panameña mantiene perspectivas favorables para este año, impulsada por el fortalecimiento fiscal y el sólido desempeño del Canal de Panamá según un informe divulgado por la firma financiera estadounidense Bank of América.

La firma financiera considera positivo es el desempeño de las finanzas públicas.

El informe subraya que “Panamá logró reducir el déficit del Sector Público No Financiero de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, cumpliendo con la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”.

Asimismo, los datos del primer trimestre de 2026 muestran una nueva reducción hasta 3.5% del PIB, en línea con el objetivo oficial para este año.Bank of America señaló que este ajuste fiscal mejora la credibilidad del Gobierno panameño ante los mercados internacionales, especialmente porque la administración actual heredó un déficit considerablemente más alto.

El informe también destaca el papel estratégico del Canal de Panamá como “uno de los principales amortiguadores de la economía frente a las tensiones internacionales y el aumento de los precios del petróleo derivados del conflicto con Irán”. Según los analistas, el Canal está registrando mayores ingresos y un aumento en el tránsito de embarcaciones debido al desvío de rutas comerciales internacionales.

De acuerdo con el documento, los ingresos del Canal crecieron 10% durante los primeros seis meses del año fiscal 2026, superando los 3 mil millones de dólares, mientras que los tránsitos diarios aumentaron de 34 a entre 40 y 41 embarcaciones por día.

Entre los factores estructurales positivos, el reporte menciona cuatro proyectos estratégicos vinculados al Canal: el proyecto hídrico de Río Indio, un corredor logístico, un gasoducto para GLP y nuevas terminales portuarias. Según Bank of América, estas iniciativas podrían transformar al Canal “de una vía acuática a una empresa logística”, elevando los ingresos anuales hasta unos 10 mil millones de dólares en un plazo de siete a ocho años.