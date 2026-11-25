Los precios máximos de venta de las gasolinas de 95 y 91 octanos y del diésel bajo en azufre disminuirán desde este viernes 27 de noviembre en Panamá, con rebajas de 11, 10 y 13 centavos por litro, respectivamente, informó la Secretaría Nacional de Energía.

Se detalló que los nuevos precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 11 de diciembre de 2026 y responden a reducciones registradas en los precios internacionales de referencia.

En Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.125; la de 91 octanos costará B/.1.004 y el diésel bajo en azufre se venderá a un máximo de B/.1.300.

En el resto del país, los precios variarán según la localidad. En Changuinola, por ejemplo, la gasolina de 95 octanos tendrá un máximo de B/.1.176 por litro, la de 91 octanos B/.1.054 y el diésel B/.1.350.

La Secretaría Nacional de Energía indicó que los precios máximos se actualizan cada 14 días calendario, mediante la metodología de cálculo vigente para los combustibles líquidos.