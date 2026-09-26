Avanza mesa técnica para fortalecer las MIPYMES

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que la Mesa Técnica para el Desarrollo de las MIPYMES continúa avanzando en la elaboración de propuestas para mejorar la productividad, el acceso al financiamiento, los encadenamientos productivos y la agilización de trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (FEDECAMARAS), con el respaldo y acompañamiento del MICI, reúne al sector público y privado en distintas sub-mesas de trabajo para identificar los principales retos que enfrentan estas empresas y plantear soluciones.

De acuerdo con la entidad, como parte de este proceso, se realizó la reunión de la sub-mesa de Productividad, convocada por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y FEDECAMARAS, en la sede de ANAVIP. En la jornada participaron representantes de aproximadamente una docena instituciones, quienes analizaron los desafíos y oportunidades para elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES.

De manera paralela, se reunió la Mesa Financiera, convocada por el Banco Nacional de Panamá y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para analizar alternativas y mecanismos que permitan mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para las empresas del sector.

Asimismo, la Mesa Técnica contempla un espacio para abordar los Encadenamientos Productivos, convocado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), con el propósito de identificar oportunidades para fortalecer la integración de las MIPYMES a las cadenas de valor.

La presidenta de FEDECAMARAS, Alicia Jiménez, informó que “para la última semana de septiembre está prevista la reunión de la Mesa de Regulación y Trámites, liderada por el MICI junto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde se analizarán propuestas para facilitar y agilizar los procesos que enfrentan las MIPYMES”.

Jiménez agregó que “el sector empresarial espera contar a mediados de octubre con una propuesta consolidada de la Mesa Técnica, producto del trabajo desarrollado en las distintas sub-mesas”.

El MICI destacó que este mecanismo de articulación público-privada permite recoger directamente las necesidades planteadas por los gremios empresariales y avanzar en propuestas concretas para mejorar las condiciones de productividad, financiamiento, encadenamiento y regulación de las MIPYMES.

A través de este proceso, el Gobierno Nacional y el sector privado buscan generar herramientas que contribuyan al crecimiento sostenible de las MIPYMES, su competitividad y su participación en la actividad económica nacional.