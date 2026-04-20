$!Avanza contratación de personal para el procesamiento de material en la mina

Cobre Panamá avanza en el proceso de reclutamiento de personal para el Plan de Gestión Segura y el procesamiento de material rocoso (stockpile), extraído previo al cese de operaciones de la mina, una etapa que inició hace más de un mes y que se extenderá hasta completar las más de mil vacantes disponibles en distintas áreas operativas.

El embajador de la empresa, Jonatan Montenegro, dijo que el proceso avanza de forma progresiva mediante jornadas de inducción, contratación y capacitación en seguridad. Los perfiles más demandados corresponden a operadores de equipo pesado, mecánicos, electromecánicos, electricistas y ayudantes, aunque también se requieren cargos de apoyo como cocineros, chefs y personal logístico.

Las contrataciones estarán vinculadas a la duración del plan, por lo que se trata de plazas temporales sujetas al desarrollo de estas labores. El requisito mínimo para aplicar es ser mayor de edad y cumplir con el perfil publicado en las plataformas oficiales de la empresa.

El plan contempla procesar cerca de 38 millones de toneladas de roca mineralizada almacenada, lo que podría extenderse por al menos seis meses. Este material ya había sido extraído antes del cese de operaciones, por lo que no implica la reactivación minera, sino la mitigación de riesgos ambientales mediante su tratamiento adecuado.