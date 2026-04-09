Economía

Aurelio Barría asume presidencia de la CCIAP

El nuevo líder del gremio empresarial, reconoció que se enfrentarán a retos que pondrán a prueba su capacidad como”

Aurelio Barría asume presidencia de la CCIAP
ML | Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio.
Redacción Metro Libre
09 de abril de 2026

Aurelio Barría Pino tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027.

El empresario explicó que durante su gestión trabajará en el fortalecimiento del propósito gremio que es “promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional”. Además, impulsará el desarrollo de misiones comerciales para atraer inversiones al país y facilitar que los empresarios panameños exploren nuevos mercados internacionales.

En cuanto a la generación de empleo, Barría Pino ha señalado que “buscará apoyar a quienes deciden iniciar sus propios negocios, ofreciéndoles el conocimiento técnico del gremio e invitándolos a sumarse a la Cámara para fomentar esta vía como un motor de valor y plazas de trabajo”.

Barría Pino es gerente general de Inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución de lubricantes y productos automotrices, miembro de la CCIAP desde 1974.

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