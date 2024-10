Arroceros piden más compromiso de parte del gobierno

Desde mayor agilidad en los procesos de pagos hasta más compromiso y transparencia en la decisión de importar arroz, solicitan los arroceros panameños.

Oreste Combe, presidente de la Asociación de productores de Arroz de Panamá Este y Darién, detalló que el gobierno adeuda aproximadamente 40 millones de dólares a los productores de esa área.

Explicó: “tenemos suficiente arroz para ofertarle al IMA. Sobre los pagos, hay varios que tienen un año que no han podido cobrar. Hay una notable desesperación”.

Así, el productor y vicepresidente de la Asociación Franklin Barría afirmó que “vimos que (el ministro fue a la Asamblea a buscar 4 millones de dólares, cuando se deben 40. Pedimos que hagan el sacrificio de cancelarle a los productores”.

La productora Meivis Mendieta opinó: “estamos muy preocupados. Si se requiere del arroz, también se requiere del pago a su tiempo. A un solo productor se le debe más de un millón de dólares”. En tanto, el productor Irvin Moreno cuestionó “la importación en tiempo de cosecha. Necesitamos mayor compromiso”.

Por su parte, el agricultor César Tejedor explicó que “estamos cobrando arroz del año pasado. En otra parte, tenemos al IMA importando arroz en contra de lo acordado y los bancos preguntando”.

Respecto a la importación del rubro, Omar Spiguel, presidente del Comité de Productores de Arroz de Veraguas, mencionó que “en 2021 fuimos autosuficiente. En 2022 hubo un fenómeno de niña y tuvimos que traer importación. En 2023, hubo año niño, también se trajo. En este año, las condiciones son ideales y aspiramos a sembrar más de 88 mil hectáreas; debemos llegar a la autosuficiencia. En estos momentos, la industria cuenta con más de 2 millones de quintales de arroz de la producción nacional para abastecer más de 2 meses y medio de consumo. No podemos hablar irresponsablemente de que el país no tiene la capacidad de suministrar el arroz; eso no es cierto”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares comentó que “no estoy diciendo que sean ineficientes. Me refiero que tenemos mucho que mejorar. Hay países como República Dominicana que han subido de 85 quintales a 140”.