Economía

Aprueban créditos suplementarios por B/.9.4 millones para Descentralización y Cultura

Aprueban créditos suplementarios por B/.9.4 millones para Descentralización y Cultura
ML | Miembros del Consejo de Gabinete.
Redacción Web
21 de julio de 2026

El Consejo de Gabiente aprobó dos resoluciones por las cuales se autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado, con asignaciones de B/.4.2 millones a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y B/.5.1 millones al Ministerio de Cultura (MiCultura).

Conforme al reporte, las asignaciones presupuestarias corresponden a la vigencia fiscal 2026. El crédito para la AND, por la suma de B/. 4,249,161.00, incorpora recursos financieros para llevar a cabo las transferencias pendientes de vigencias expiradas de los años 2022 y 2023, de acuerdo con la resolución 77-26.

Se detalló que las transferencias son hacia los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, provenientes de programas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programas de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), y Subsidio Municipal, las cuales no fueron refrendadas en la vigencia correspondiente por la Contraloría General de la República.

En tanto, el Consejo de ministros aprobó la resolución 76-26 que autoriza al Ministerio de Cultura fondos por la suma de B/.5,191,579.00, que serán empleados para fortalecer la ejecución del Programa Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades.

En las dos resoluciones se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta el documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para los efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

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