Anuncian licitación para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro

La Autoridad de Aeronáutica Civil anunció que el próximo 28 de julio se realizará la Licitación por Mejor Valor para la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en la provincia de Bocas del Toro.

Según informó la entidad a través de su cuenta oficial en X, la adjudicación de esta obra permitirá fortalecer la infraestructura aeroportuaria y contribuir al desarrollo económico y turístico de la provincia.

El proyecto forma parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones operativas del aeropuerto y brindar mayores capacidades para la conectividad aérea, beneficiando a residentes, visitantes y sectores productivos de la región.