Anapor rechaza decisión de importar jamón picnic

Representantes de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), a través de un comunicado, expresaron su respaldo al sentido social de las cajas navideñas 2025 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), pero rechazaron que se ejecuten con “productos importados en detrimento de la producción nacional”.

El martes pasado, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo informó que, “se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos de todo el país”, y cada una incluye una pieza de jamón picnic.

El gremio en el escrito afirmó que “la agroindustria local puede abastecer el jamón picnic de la temporada si se planifica con antelación y cuestiona la meta de 800,000 unidades, muy por encima de los registros históricos. “En las navidades pasadas nunca se superó la entrega de 300 mil unidades”, indicaron.

Agregaron que, “además, esta cifra nunca fue comunicada en las reuniones de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, a las que fue invitado el director del IMA para informar sobre esta actividad”.

Por último, destacaron que “la producción nacional genera riqueza y empleos en toda la cadena agroindustrial, mientras que la importación masiva afecta directamente a miles de productores y trabajadores panameños”.