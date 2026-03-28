Ampyme reduce en 70% costo de arrendamiento y destinará recursos a emprendedores

El director general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, informó en un video publicado en la red social X que la institución ha aplicado medidas para optimizar el uso de los recursos públicos, en el marco del proceso de recuperación fiscal que impulsa el Gobierno.

Según explicó el funcionario, durante la administración anterior se mantenía un contrato de arrendamiento cercano al millón de balboas anuales, además de gastos básicos. No obstante, indicó que actualmente ese costo se redujo a menos de B/. 250 mil al año, lo que representa una disminución aproximada del 70%.

Fernández señaló que esta reducción también impacta en otros gastos asociados, como el consumo de energía eléctrica y servicios públicos, lo que permite mejorar la eficiencia en el manejo del presupuesto institucional.

De acuerdo con el director de Ampyme, los recursos liberados se están destinando al fortalecimiento de líderes de la microempresa, así como a la habilitación de nuevos Espacios del Emprendedor en Changuinola y Panamá Este, que se sumarán a los cuatro centros ya existentes.

El funcionario agregó que la institución también impulsa la digitalización de procesos con el objetivo de ofrecer una gestión más ágil para los emprendedores del país, en línea con la política económica liderada por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.