No es lo mismo ahorrar, que ‘ahorrar con un propósito’. Si ya tienes el hábito de guardar dinero de forma habitual, es una excelente práctica. Pero, ¿te has detenido a pensar por qué y para qué estás creciendo tu cuenta de ahorros? Sin un objetivo claro, no hay una motivación.

Entonces, ¿qué es un “ahorro con propósito? Es un dinero que se preserva y que luego se invierte en un proyecto o en un sueño específico. Y para hacerlo bien requiere de buenas costumbres.

“El sueldo no da para ahorrar”

¿Te suena familiar? Son muchos los que piensan que su sueldo mensual no les permite ahorrar. “Pero sí se puede”, asegura la experta financiera y coach de Neuro Inversionista, Daniela Salazar (@neurodany). Y una forma de hacerlo es ‘ahorrar con propósito’. “Lo primero que vas a hacer es estructurar tus finanzas, establecer cuánto ganas y cuánto realmente desembolsas al mes”. Suena fácil, pero una gran mayoría no tiene claro cuáles son todos sus gastos. Otros, tampoco lo quieren ver.

“Cuando tú lo estructuras, empiezas a priorizar. Te das cuenta que gastas de más en algunos rubros. Dicho de otra forma, tienes una fuga de dinero”, advierte la especialista. “Cuando la persona lo descubre e inmediatamente toma correcciones, empieza a notar un saldo a su favor. Ese sobrante lo vas a ahorrar, pero con un propósito: invertir”.

Recomienda, además, poner ese dinero a trabajar y no dejarlo dormir en un banco, “porque debemos tomar en cuenta el tema inflacionario. La inflación es un enemigo invisible ... no lo notas”.