Adhesión de Panamá a la OCDE debe asumirse con visión de Estado, afirma la CCIAP

Este domingo, 26 de abril, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) realizó un análisis sobre el proceso que debe seguir Panamá para su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El gremio resaltó que adherirse a estándares internacionales no afecta la soberanía de Panamá y que debe asumirse con visión de Estado y a largo plazo.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideran cinco acciones pertinentes:

1. Visión de Estado: Este proceso debe asumirse con visión de Estado y a largo plazo. Con decisiones consistentes, coordinadas entre los tres Órganos del Estado y sus instituciones, y con una ejecución efectiva que dé resultados tangibles.

2. Implementación Sostenible. Adherirse no es suficiente, la verdadera prueba está en la implementación. Es indispensable demostrar que el país puede implementar políticas públicas de manera coherente, sostenida y creíble en el tiempo. La confianza internacional se construye con instituciones que funcionan, con procesos transparentes y con una gobernanza que garantice estabilidad más allá de coyunturas.

3. Proceso Inclusivo. Este camino debe ser inclusivo. Las estrategias que se adopten deben incorporar a los sectores impactados —empresarial, financiero y legal, entre otros — para alinear posturas y construir soluciones creativas que permitan fortalecer nuestras ventajas competitivas, en armonía con los estándares internacionales. Solo así se logrará un proceso sostenible y con legitimidad.

4. Comunicación oportuna y consistente. Es fundamental explicar con claridad los beneficios y los compromisos que el país asume. Una comunicación transparente y continua permite una participación en la toma de decisiones y en su implementación, evitando que este proceso se perciba como una imposición y consolidando el respaldo nacional.

5. Coherencia institucional. La adhesión a estándares internacionales exige consistencia entre lo que se decide, lo que se comunica y lo que se ejecuta. La institucionalidad se fortalece cuando hay alineación entre políticas públicas, capacidades del Estado y resultados concretos.

Destacaron que “Panamá enfrenta una oportunidad clara. Alinear sus prácticas con estándares internacionales no debe verse como una imposición externa, sino como una herramienta para mejorar su propio desempeño interno. La OCDE es una referencia de buenas prácticas que permite fortalecer la gestión pública, elevar la competitividad y generar mayor confianza en todos los niveles”.

“Reconocemos que espacios como el CADE de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, esta semana haya contribuido a poner este tema en la agenda nacional. Ese diálogo es necesario y oportuno. El siguiente paso es traducirlo en acciones concretas que refuercen la institucionalidad del país”, agregaron.

De acuerdo con la CCIAP, “Panamá no está ante una disyuntiva entre soberanía y cumplimiento. Está ante la oportunidad de consolidar ambas. Apostar por estándares internacionales es apostar por un país más sólido, más confiable y mejor preparado para competir en el futuro. Esa es la verdadera dimensión de este momento”.