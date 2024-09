Active Capital Reinsurance, Ltd. con calificación positiva

La agencia de calificación crediticia estadounidense AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” (Excelente) de ‘Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re), con domicilio en Barbados desde 2007.

La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. En un comunicado, AM Best señala que las calificaciones de Active Capital Reinsurance, Ltd. reflejan la fortaleza de su balance, la cual evalúa “como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada”.

Las perspectivas estables se basan en la capacidad de la compañía para mantener un sólido desempeño operativo impulsado por prácticas de suscripción consistentes y una sólida estructura de capital.

Las afirmaciones de calificación de Active Re se deben a sus métricas de rentabilidad estables, respaldadas por una estrategia clara de suscripción con una adaptación constante al entorno económico y un sólido desempeño operativo que se compara favorablemente con sus pares.

La fortaleza de balance de la compañía se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan un adecuado programa de reaseguro y un marco de administración de riesgos que respalda su perfil de riesgo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el fuerte ambiente competitivo en los mercados objetivos que la compañía enfrenta a través de su expansión global.

En 2023, mientras Active Re expande ordenadamente su libro de negocios, la compañía mantuvo sus resultados positivos mediante gastos de adquisición contenidos. La compañía ha puesto mayor énfasis en la calidad de su suscripción asignando los gastos de adquisición a autoridades de suscripción delegadas que han reportado buenos resultados técnicos. A junio de 2024, la compañía continúa reportando sólidos indicadores de suscripción en línea con el desempeño de 2023.