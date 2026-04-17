Acodeco registra 168 quejas por presunta publicidad engañosa en 2026

A través de la Unidad de Veracidad de la Publicidad, se recibieron 168 quejas por presuntas irregularidades en publicidad comercial entre enero y febrero de 2026, según datos estadísticos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con el informe, los almacenes por departamentos encabezan la lista de actividades con mayor número de denuncias, acumulando 40 casos. Le siguen los almacenes de ropa y calzado con 21, y las zapaterías con 14 reclamaciones.

Otros comercios en el registro son la venta de autos usados (11), agencias de autos (9) y comercios de celulares (9). También figuran los supermercados (8) y establecimientos relacionados con animales (7).

En el reporte se incluyen las franquicias (6), restaurantes o fondas (5), telefonía (5) y minisúper (5). Con menor cantidad de quejas aparecen farmacias (4), electrodomésticos y equipos electrónicos (3), joyerías y relojerías (3), ventas por internet (3), bancos (2), mueblerías (2) y cines (2). Además, se registraron 9 quejas en otras actividades con un solo caso cada una.

Durante el primer trimestre de 2026, se suspendieron 174 pautas publicitarias por incumplir con las normas de publicidad comercial. De estas suspensiones, 125 correspondieron a publicidad en establecimientos comerciales, mientras que 49 fueron detectadas en internet.