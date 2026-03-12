Acodeco ordena suspensión provisional de aumento en tarifas de telefonía móvil

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión provisional del aumento de tarifas en los planes de telefonía celular prepago y pospago anunciados e implementados durante 2026, como parte de una investigación administrativa contra empresas del sector por la supuesta comisión de prácticas monopolísticas.

El anuncio fue realizado por el administrador de la entidad, Ramón Abadi, quien explicó que la medida se adopta en el marco de una investigación sustentada en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009.

“Se ha ordenado la suspensión provisional del aumento de las tarifas en los planes de telefonía celular prepago y pospago anunciados, implementados y vigentes durante el año 2026, a partir del día de hoy y mientras se decide la posterior demanda ante los tribunales competentes”, informó Abadi.

El titular de la entidad señaló además que los consumidores que detecten cobros que incumplan esta disposición podrán presentar sus denuncias ante la institución.

“Advertimos al pueblo panameño que ante cualquier cobro que viole esta disposición, usted podrá acudir a la Acodeco para que nosotros hagamos valer sus derechos”, señaló.

Abadi también enfatizó que las acciones de la institución buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a los consumidores. “Nuestra labor no se define por una oposición a sectores específicos, sino por hacer cumplir la ley y la defensa de los derechos del pueblo panameño”, concluyó.