$!Abogados explican escenario frente a un arbitraje

Y.CALLES | Abogados explicaron qué es un arbitraje y en qué consiste, en caso de que el Estado y la empresa Minera Panamá lleguen a este escenario.

El jurista Ernesto Cedeño indicó que en el contrato se estable que “el arbitraje se tendrá en la sede de Miami Florida, EEUU. Cada uno nombra un árbitro y después ambos árbitros nombran un tercero, esas son las reglas”.

Añadió que “el arbitraje es una especie de tribunal que no pertenece a ninguna jurisdicción judicial, es decir, donde ambas partes acuerdan someter a un tercero que no es un juez sino se llama arbitro la dirimencia de un conflicto”.

Cedeño indicó que “la norma no dice qué tiempo debe demorar pero eso puede demorar en base a la práctica de prueba de cada uno de ellos. Durará de acuerdo a la disponibilidad de la pruebas y a la práctica de las mismas (inspección dentro de la mina o lugar del objeto litigioso)”.

Por su parte el abogado Abdiel González dijo que “en el arbitraje la empresa tiene derecho a ser escuchada en el escenario que ellos consideren. Normalmente cuando se hacen esos contrato se pacta donde se ventilaría las controversias no en tribunales de Panamá, pero donde ellos vayan todo indica que van a perder porque hubo un fallo de inconstitucionalidad y aún así siguieron explotando y haciendo millones de dólares con los minerales de pueblo panameño”.

González afirmó que “quien demanda puede poner la cantidad que considere, eso no implica que te lo van a dar. De ir a un arbitraje qué tendría Panamá en su poder: uno el contrato no existe. 2. empresa explotó los recursos naturales durante 3 años y no pagaron nada. dañaron la flora y la fauna”.

El abogado Roberto Ruiz Díaz afirmó que los arbitrajes son acuerdos que tienen las partes para dirimir las diferencias fuera de los tribunales de justicia, en la cual se busca mediante la designación de árbitros uno por cada parte y un tercer arbitro neutral para definir las controversias que existan porque pueden haber arbitrajes por la totalidad o parciales por alguna situación reclamos deudas pagos.